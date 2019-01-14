"ПСЖ" зимой готов продать Адриена Рабьо за 15 миллионов евро

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, информирует Paris United.Летом у 23-летнего игрока истекает контракт и парижане готовы расстаться с ним сейчас за 15 млн евро.Ранее появлялась информация, что футболист согласовал условия личного контракта с "Барселоной".