Новости партнеров

"ПСЖ" зимой готов продать Адриена Рабьо за 15 миллионов евро

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, информирует Paris United.

Летом у 23-летнего игрока истекает контракт и парижане готовы расстаться с ним сейчас за 15 млн евро.

Ранее появлялась информация, что футболист согласовал условия личного контракта с "Барселоной".
Теги: Рабьо ПСЖ Трансферы Лига 1
Сегодня, 17:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  пушкин  спб (Сегодня, 18:18)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Чёрненький?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.