Новости партнеров

Промах Головина в матче с "Марселем" признан промахом недели по версии Лиги 1

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата Франции - 1:1.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не смог забить свой первый гол за французский клуб и принести своей команде победу в матче.

Головин получил передачу от партнера и оказался один на один с голкипером "Марселя" Стивом Мандандой, но умудрился промахнуться из убойной позиции. Лига 1 признала этот промах главным промахом минувшей недели.



Теги: Головин Монако Марсель Лига 1
Сегодня, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  Frankenstein   (Сегодня, 23:09)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ослики,нечем крыть?))Или снова будите ссылаться что позиция у него не такая,что партнеры говно,команда не та и тд...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 22:54)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Stark

После игры Анри остался доволен игрой Головина,

На будущее. Если бы Анри заявил прессе, что недоволен Нулёвиным, это бы подорвало и так слабый психологический климат в команде, т.е. каждый Вася бы знал о конфликте, типа Дношакова и Карреры. И ни к чему хорошему бы это не привело.
Вот как ты думаешь Семак обожает Заболотного? Если ты уверен, что да, т.е. как и Анри - Нулёвина то смысла разговаривать с тобой нету. Ибо если фанат Нулёвина не понимает настолько простых вещей, то до его уровня не стоит опускаться.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 22:42)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Типичный распиаренный неудачник, типа русского Месси, опозоривший заслуженную команду княжества.
Надеюсь больше никогда не увидеть его в основе, только Россию позорит.
Это промах столетия, а в защиту Нулёвина пердят лишь те, кто за ослятину болеет. Им никогда не понять, что Нулёвин в сотни раз хуже Ракиоки спартаковского. То, что говно втюхали за 30 лямов, это конечно неплохо, но деревяшка не стоит даже пятки Широкова.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:27)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Просто с командой не повезло, говорили красносиние дебилы.
Ну а то, что кривоногий никого не ипет.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.