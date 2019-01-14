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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Промах Головина в матче с "Марселем" признан промахом недели по версии Лиги 1
"Марсель" и "Монако" сыграли вничью во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата Франции - 1:1.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не смог забить свой первый гол за французский клуб и принести своей команде победу в матче.
Головин получил передачу от партнера и оказался один на один с голкипером "Марселя" Стивом Мандандой, но умудрился промахнуться из убойной позиции. Лига 1 признала этот промах главным промахом минувшей недели.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не смог забить свой первый гол за французский клуб и принести своей команде победу в матче.
Головин получил передачу от партнера и оказался один на один с голкипером "Марселя" Стивом Мандандой, но умудрился промахнуться из убойной позиции. Лига 1 признала этот промах главным промахом минувшей недели.
Ожидаемо промах Головина признан промахом недели pic.twitter.com/hNVVLcF56U— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) January 14, 2019
Quel loup? de Golovin, mais quel passe magique ! #OMASM pic.twitter.com/mYkAMlmHLL— I AM PARISIEN_?? (@ParisienxZaarox) January 13, 2019
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