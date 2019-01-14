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Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани не собирается покидать команду до конца своего контракта.

"Не знаю, продолжу ли играть после 2020 года и останусь ли в "ПСЖ". Но мне здесь хорошо и я хочу доработать до конца контракта", — приводит слова форварда L'Equipe.

Кавани также поделился планами о завершении карьеры.

"Сейчас я приближаюсь к концу контракта, а может и карьеры. Мне будет 33, почти 34, когда он кончится", — добавил он.

"Газета.ру"
Теги: Кавани ПСЖ Лига 1
Сегодня, 23:35
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