"Монако" разошелся миром с "Ниццей", Головин провел на поле 77 минут

"Монако" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 17-го тура чемпионата Франции.После этой встречи "Ницца" поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице, а "Монако" остался в зоне вылета.Бадьяшиль 50 - Сен-Максимен 30Нереализованный пенальти: Сен-Максимен 76Бенальо, Бадьяшиль, Жемерсон, Глик, Серрано, Аит Бенассер, Тилеманс, Хенрикс (Сидибе 69), Головин (Йоветич 77), Рони Лопеш, Силла (Фалькао 71)Бенитес, Сарр, Данте, Жалле, Бюрнер, Вальтер (Данило 79), Тамез, Сиприен, Атал, Сако, Сен-Максимен (Макенго 83)Предупреждения: Жалле 36, Серрано 59, Данте 60Удаление: Сако 45