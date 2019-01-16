Новости партнеров

"Монако" разошелся миром с "Ниццей", Головин провел на поле 77 минут

"Монако" сыграл вничью с "Ниццей" в матче 17-го тура чемпионата Франции.

После этой встречи "Ницца" поднялась на 6-ю строчку в турнирной таблице, а "Монако" остался в зоне вылета.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

Монако - Ницца 1:1 (0:1)
Голы: Бадьяшиль 50 - Сен-Максимен 30

Нереализованный пенальти: Сен-Максимен 76

"Монако": Бенальо, Бадьяшиль, Жемерсон, Глик, Серрано, Аит Бенассер, Тилеманс, Хенрикс (Сидибе 69), Головин (Йоветич 77), Рони Лопеш, Силла (Фалькао 71)

"Ницца": Бенитес, Сарр, Данте, Жалле, Бюрнер, Вальтер (Данило 79), Тамез, Сиприен, Атал, Сако, Сен-Максимен (Макенго 83)

Предупреждения: Жалле 36, Серрано 59, Данте 60

Удаление: Сако 45
Теги: Монако Ницца Лига 1 Головин
Вчера, 23:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  brysy  москва (Сегодня, 00:08)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Голова попал в "суперклуб" начал смотреть со второго тайма, вывод: два двора. Ужас.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.