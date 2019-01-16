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"Лион" спасся в концовке матча с "Тулузой"

"Лион" спасся в домашнем матче против "Ниццы", отыграв 2 мяча.

Тулуза - Лион 2:2 (1:0)

Голы: Дурмаз 12, Дурмаз 74 (пенальти) - Дембеле 75, Фекир 87

"Тулуза": Рейне, Амиан Аду, Каюзак, Жюлльен, Морейра, Сангаре, Сидибе, Мубандже, Жан (Доссеви 70), Мубеле (Лейя 80), Дурмаз (Диаките 88)

"Лион": Лопеш, Соле (Н'Домбеле 60), Денайе, Морель, Тете, Тусар (Фекир 61), Ауар, Менди, Траоре, Депай, Корне (Дембеле 68)

Предупреждения: Соле 10, Депай 45+1, Каюзак 45+1, Мубандже 53, Морель 78, Жюлльен 86, Морейра 90+5

Судья: Абед Карим.
Теги: Тулуза Лион Лига 1
Вчера, 23:22
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