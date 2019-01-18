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Леандро Паредес согласовал контракт с "ПСЖ"

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес согласовал условия контракта с "Пари Сен-Жермен".

По информации RMC, французский клуб договорился с представителями аргентинского игрока о подписании контракта сроком на 4,5 года.

Отмечается, что сам хавбек рассказал своим близким, что хочет перейти в клуб из столицы Франции.

Как передает издание, переговоры между клубами продолжаются.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

"Газета.ру"
Теги: Паредес ПСЖ Зенит Лига 1
Сегодня, 20:44
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