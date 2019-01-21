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L'Equipe: Марио Балотелли сегодня перейдет в "Марсель"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли в ближайшие часы станет игроком "Марселя", сообщает издание L'equipe.

Балотелли расторгнет соглашение с "Ниццей" и подпишет договор с "южанами".

Балотелли выступает за "Ниццу" с 2016 года. Он провел 61 матч в чемпионате Франции, в которых забил 33 мяча. В еврокубках на его счету 13 игр и 8 голов.
Теги: Ницца Марсель Балотелли Лига 1
Сегодня, 08:37
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