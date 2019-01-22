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Источник: Балотелли может заменить Боатенга в "Сассуоло"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может перебраться в "Сассуоло", утверждает журналист Джанлука ди Марцио..

Итальянский клуб только что расстался с форвардом Кевином-Принсом Боатенгом, арендованным "Барселоной", и теперь ищет ему замену.

При этом источник отмечает, что Балотелли не является первым вариантом для "Сассуоло". В первую очередь "нероверди" попытаются подписать форварда "Сампдории" Джанлуку Капрари.
Теги: Серия А Лига 1 Ницца Сассуоло Боатенг Балотелли
Сегодня, 09:06
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