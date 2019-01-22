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Адриен Рабьо переведен в резервный состав ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо переведен в резервный состав парижской команды, сообщает TUTTOmercatoweb.

Такие меры были приняты руководством ПСЖ после того, как игрок несколько раз отказался продлевать с клубом контракт, срок которого истекает следующим летом.

Напомним, что на Рабьо претендует "Барселона".
Теги: ПСЖ Рабьо Лига 1
Сегодня, 11:00
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