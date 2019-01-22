"ПСЖ" отказался от приобретения Леандро Паредеса

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не перейдет в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.Парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе."ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро.