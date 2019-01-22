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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"ПСЖ" отказался от приобретения Леандро Паредеса
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не перейдет в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
Парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе.
"ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро.
Парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе.
"ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро.
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