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"ПСЖ" отказался от приобретения Леандро Паредеса

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не перейдет в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

Парижский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке "Эвертона" Идриссе Гейе.

"ПСЖ" не устроила сумма, которую "Зенит" требовал за Паредеса. Петербургский клуб просил за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро.
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Лига 1
Сегодня, 18:36
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#18  SergioV  Белгород (Сегодня, 19:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Челси заберёт его за 23...или за 15


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#17  Volodia379   (Сегодня, 19:27)
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Слишком много запросили он не стоит таких денег! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#16  Frankenstein   (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Спартак»
проучили шизофреника Фурсенко
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#15  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15)
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скромнее надо быть скромнее
в сборной он редкость в еврокубках он до четвертьфинала в лучшем случае светиться ему негде -дороже он не станет
чемпионом страны станет канеш но это достижение местного уровня не более
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#14  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Спартак»
В таких ситуациях нужен Орлов Гена чтоб обьяснить простому люду как это так - аргентосов напокупали за хорошие деньги а ни играть они не умеют либо не хотят и ни продать их так чтобы в лохах не остатся smile Нужно срочно что нибудь придумать!Гена ждем твою интервью с новой сказкой!Была же сказка про силу аргентинскую невиданную еще в России smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#13  КБелый  везде (Сегодня, 19:09)
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Болеет за:
«Барселона»
Цитата: nami-sv
.С таким составом и финансированием не добраться два года подряд до ЛЧ хуже чем обосраться.



три года так-то wink

нынче вырезатель табличек, газовых побирух поглубже Манчини засунет.место на 5-6
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#12  nami-sv   (Сегодня, 19:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: КБелый
мы,говорили они,всех молодых аргентосов в Лиге Чемпионов засветим

Не вышло, да. В итоге там сверкнул Спартак с ПАОКом.

Эк как тебя корёжит ущербный.С таким составом и финансированием не добраться два года подряд до ЛЧ хуже чем обосраться.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#11  Даден Баден   (Сегодня, 19:04)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Жадность рождает бедность. Голубым лошкам снова Хуандой по губешкам поводили smile


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#10  КБелый  везде (Сегодня, 19:02)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Сибирячок
Чмо, не верти хвостом, а пиши по сути вопроса, согласно заголовку статьи.


это жывотное relaxed по другому не могёт
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 19:00)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: КБелый
мы,говорили они,всех молодых аргентосов в Лиге Чемпионов засветим

Не вышло, да. В итоге там сверкнул Спартак с ПАОКом.

Чмо, не верти хвостом, а пиши по сути вопроса, согласно заголовку статьи.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58)
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
На этом же сайте писали что Челси готов был уже заплатить 40 а тут вдруг выясняется что Зенит вступил еще в переговоры с ПСЖ чтобы попросить у них 40.Рассказывают нам тут сказкиsmile В итоге уйдет за 25 максимум - Зениту больше нужно его продать чем кому либо купить.А то потом уйдет бесплатно или за копейки а играть он все равно уже не хочет.А потом купят какого нибудь Калинича за двадцатку smile А вы и дальше слушайте сказки про 30 тире 50 laughingИли 40 тире 50 сколько там Зенит просил - приблизительно все как то у него smile

Ну вам то лохам больше 6 за ваших людоедов никто не даёт.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:58)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: КБелый
мы,говорили они,всех молодых аргентосов в Лиге Чемпионов засветим

Не вышло, да. В итоге там сверкнул Спартак с ПАОКом.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:52)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
На этом же сайте писали что Челси готов был уже заплатить 40 а тут вдруг выясняется что Зенит вступил еще в переговоры с ПСЖ чтобы попросить у них 40.Рассказывают нам тут сказкиsmile В итоге уйдет за 25 максимум - Зениту больше нужно его продать чем кому либо купить.А то потом уйдет бесплатно или за копейки а играть он все равно уже не хочет.А потом купят какого нибудь Калинича за двадцатку smile А вы и дальше слушайте сказки про 30 тире 50 laughingИли 40 тире 50,сколько там Зенит у кого то просил - приблизительно все как то у него smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  КБелый  везде (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
мы,говорили они,всех молодых аргентосов в Лиге Чемпионов засветим и продадим в три раза дороже smile

но что-то пошло не так... joy
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Если останется и будет плохо играть,то вообще потом никуда не возьмут.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  nami-sv   (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжам не повезёт дважды,если оставят аргентинца у себя.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:43)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну и ветра в горбатую спину
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  truten74   (Сегодня, 18:40)
  • +4
  •  (6)

Теперь если только Челси, и то скорее всего откажутся от Паредеса.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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