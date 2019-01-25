"ПСЖ" сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с клубом 3-го дивизиона, "Генгам" примет "Лион"

Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.Согласно жеребьевке, действующий обладатель кубка "ПСЖ" сыграет с клубом 3-го дивизиона "Вильфранш", "Лион" отправится в гости к "Генгаму", а "Ренн" примет "Лилль".Один матч 1/16 финала "Антант" - "Нант" был перенесен из-за пропажи самолета, на борту которого находился экс-нападающий клуба Эмилиано Сала."Генгам" - "Лион""Бастия" - "Кан""Ирис Клуб де Круа" - "Дижон""Метц" - "Орлеан""Вильфранш" - "ПСЖ""Антант" / «Нант» - "Тулуза""Витре" - "Лион-Дюшер""Ренн" - "Лилль"Дата проведения матчей станет известна позднее.