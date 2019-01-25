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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"ПСЖ" сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с клубом 3-го дивизиона, "Генгам" примет "Лион"
Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.
Согласно жеребьевке, действующий обладатель кубка "ПСЖ" сыграет с клубом 3-го дивизиона "Вильфранш", "Лион" отправится в гости к "Генгаму", а "Ренн" примет "Лилль".
Один матч 1/16 финала "Антант" - "Нант" был перенесен из-за пропажи самолета, на борту которого находился экс-нападающий клуба Эмилиано Сала.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции:
"Генгам" - "Лион"
"Бастия" - "Кан"
"Ирис Клуб де Круа" - "Дижон"
"Метц" - "Орлеан"
"Вильфранш" - "ПСЖ"
"Антант" / «Нант» - "Тулуза"
"Витре" - "Лион-Дюшер"
"Ренн" - "Лилль"
Дата проведения матчей станет известна позднее.
Sport24.ru
Согласно жеребьевке, действующий обладатель кубка "ПСЖ" сыграет с клубом 3-го дивизиона "Вильфранш", "Лион" отправится в гости к "Генгаму", а "Ренн" примет "Лилль".
Один матч 1/16 финала "Антант" - "Нант" был перенесен из-за пропажи самолета, на борту которого находился экс-нападающий клуба Эмилиано Сала.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции:
"Генгам" - "Лион"
"Бастия" - "Кан"
"Ирис Клуб де Круа" - "Дижон"
"Метц" - "Орлеан"
"Вильфранш" - "ПСЖ"
"Антант" / «Нант» - "Тулуза"
"Витре" - "Лион-Дюшер"
"Ренн" - "Лилль"
Дата проведения матчей станет известна позднее.
Sport24.ru
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