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"ПСЖ" сыграет в 1/8 финала Кубка Франции с клубом 3-го дивизиона, "Генгам" примет "Лион"

Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.

Согласно жеребьевке, действующий обладатель кубка "ПСЖ" сыграет с клубом 3-го дивизиона "Вильфранш", "Лион" отправится в гости к "Генгаму", а "Ренн" примет "Лилль".

Один матч 1/16 финала "Антант" - "Нант" был перенесен из-за пропажи самолета, на борту которого находился экс-нападающий клуба Эмилиано Сала.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции:

"Генгам" - "Лион"

"Бастия" - "Кан"

"Ирис Клуб де Круа" - "Дижон"

"Метц" - "Орлеан"

"Вильфранш" - "ПСЖ"

"Антант" / «Нант» - "Тулуза"

"Витре" - "Лион-Дюшер"

"Ренн" - "Лилль"

Дата проведения матчей станет известна позднее.

Sport24.ru
Теги: Лига 1 Генгам Лион ПСЖ
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