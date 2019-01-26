Лига 1 2018/19

# Команда И О
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица

Монако (Франция)

Дижон22:0026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Дижон (Франция)

Дижон22:0026.01.19Монако
Бордо1 - 020.01.19Дижон

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Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд

"Монако" в 22-м туре чемпионата Франции проигрывает "Дижону" (0:2, второй тайм).

Защитник монегасков Налдо получил прямую красную карточку на 60-й минуте матча. Это его второе удаление подряд.

Налдо проводил свой пятый матч за "Монако".
Теги: Налдо Монако Лига 1 Дижон
Вчера, 23:44
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