Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд

"Монако" в 22-м туре чемпионата Франции проигрывает "Дижону" (0:2, второй тайм).Защитник монегасков Налдо получил прямую красную карточку на 60-й минуте матча. Это его второе удаление подряд.Налдо проводил свой пятый матч за "Монако".