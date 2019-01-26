Лига 1 2018/19

# Команда И О
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица

Монако (Франция)

Дижон22:0026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Дижон (Франция)

Дижон22:0026.01.19Монако
Бордо1 - 020.01.19Дижон

Новости партнеров

"Монако" потерпел очередное поражение

"Монако" в 22 туре Чемпионата Франции потерпел поражение от "Дижона".

Чемпионат Франции

22 тур

"Дижон" – "Монако"

Голы: Хун, 24, Слити, 69

"Дижон": Аллен, Шафик, Хаддади, Ямбере, Лаутоа, Мари, Абейд, Слити (Бальмон, 81), Хун (Кейта, 82), Тавареш, Саид

"Монако": Субашич, Сидибе, Бадьяшиль, Налдо, Глик, Хенрихс (Силла, 84), Балло-Туре, Фабрегас (Ванкёр, 68), Тилеманс (Головин, 68), Лопеш, Фалькао

Предупреждения: Тилеманс, 49, Хенрихс, 62, Саид, 79, Хаддади, 90, Лаутоа, 90

Удаления: Налдо, 60
Теги: Монако Дижон Лига 1
Вчера, 23:52
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#8  томас   (Сегодня, 00:12)
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online

Цитата: vanexele
СуперШтангист,
Слепой что-ли? Там там защитника продавили , причем тут Головин? Он отпосовал нормально ему, это Туре корпус не умеет ставить! Первый на мяче был ,а толку как от Техника в премьер лиге! И Налдо удалился когда сани ещё не было! Ты тупое животное!!!


Не обращай внимание на это чмо. Это- кусок говна из унитаза, посылаемый нахyй на всех ветках, болельщиками всех клубов))))

Чмо так к себе внимание привлекает, пытается навязать беседу. Тут их пара- тройка таких. Еще пидорняк с 100 аккаунтами)))


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#7  vanexele   (Сегодня, 00:06)
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online
Болеет за:
ЦСКА
СуперШтангист,
Слепой что-ли? Там там защитника продавили , причем тут Головин? Он отпосовал нормально ему, это Туре корпус не умеет ставить! Первый на мяче был ,а толку как от Техника в премьер лиге! И Налдо удалился когда сани ещё не было! Ты тупое животное!!!
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
#6  AndNow60  Карелия (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кони, срочно вытаскивайте Головина из этой жопы. Пропадет парень... worried


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Терек»
Налдо понял, что с Нулёвиным играть это безперспективно и поэтому стал удаляться в каждом матче. Нулёвин, как всегда, были шансы на ничью, но только этот плеймейкер вышел, тут же из-под него привезли второй гол.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Antip7   (Вчера, 23:58)
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online

Понабирали игроков по объявлению и хотят результата. Вот к чему приводит неграмотная политика селекции. Это я не о Головине.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#3  Egorysche   (Вчера, 23:56)
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online

Жаль что Анри не дали выгнать каких-то там игроков из основы. думаю хуже точно не было бы, вот результат уже мог быть другим
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  томас   (Вчера, 23:55)
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online

Могло быть и 3. В конце дижонец чудом в ворота не попал. Защита Манаки- это конвейер по привозам((((


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#1  Egorysche   (Вчера, 23:54)
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online

второе удаление во втором матче в исполнении Налдо, просто адский привоз в исполнении Балло-Туре...
Но виноватым будет Головин, (это Гинер всё купил)
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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