Томас Тухель: слишком рано говорить о сроках восстановления Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о состоянии форварда Неймара, который получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0)."Он начал проходить лечение. Подождем до следующей недели. Его лечение будет зависеть от того, как будет развиваться травма в ближайшие несколько дней. Слишком рано говорить о сроках восстановления Неймара", - цитирует Тухеля AP.