ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Ницца 22 34
...
20 Генгам 22 14
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Предстоящие
ПСЖ23:00Ренн
Лион03.02.19ПСЖ
Сыгранные
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам
Амьен0 - 312.01.19ПСЖ

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Томас Тухель: слишком рано говорить о сроках восстановления Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о состоянии форварда Неймара, который получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

"Он начал проходить лечение. Подождем до следующей недели. Его лечение будет зависеть от того, как будет развиваться травма в ближайшие несколько дней. Слишком рано говорить о сроках восстановления Неймара", - цитирует Тухеля AP.
Теги: Тухель Неймар ПСЖ Лига 1
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