ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Лион03.02.19ПСЖ
ПСЖ09.02.19Бордо
Сыгранные
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

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Футболисты "ПСЖ" преподнесли Саркози подарок на день рождения

Футболисты "Пари Сен-Жермен" преподнесли подарок на день рождения бывшему президенту Франции Николя Саркози.

На 64-летие политика игроки подарили ему именную футболку клуба с номером 64. Футболисты также подписали командную атрибутику для него.

Отмечается, что бывший глава государства, являющийся поклонником "ПСЖ" , был рад подобному презенту.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 06:56
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