Футболисты "ПСЖ" преподнесли Саркози подарок на день рождения

Футболисты "Пари Сен-Жермен" преподнесли подарок на день рождения бывшему президенту Франции Николя Саркози.На 64-летие политика игроки подарили ему именную футболку клуба с номером 64. Футболисты также подписали командную атрибутику для него.Отмечается, что бывший глава государства, являющийся поклонником "ПСЖ" , был рад подобному презенту.