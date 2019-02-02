"Монако" не вышел в финал кубка лиги. "Генгаму" помогла замена вратаря на серию пенальти

Кубок французской лиги



1/2 финала



"Генгам" – "Монако" 2:2 (5:4 по пенальти)



Голы: Рони, 18, Головин, 24, Менди, 46, Тюрам, 55

Хорватский вратарь Даниэль Субашич, выигравший серию пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России, совершил 2 сэйва в послематчевой серии полуфинала кубка французской лиги, но этого оказалось недостаточно. "Генгам" перед серией пенальти сделал замену вратаря, и Кайяр также отразил два удара, но ему помогла ещё и перекладина.Впрочем, несмотря на удаление экс-полузащитника "Динамо" Ванкёра уже на 14-й минуте, "Монако" мог выиграть и в основное время: голы Рони Лопеша и Александра Головина позволили команде повести со счётом 2:0, но "Генгам" сумел сравнять счёт, а по окончании основного времени команды сразу пробили серию 11-метровых. Головин в ней участия не принимал, поскольку был заменён.Отметим, что для "Генгама" это уже третья победная серия пенальти по ходу турнира.Юнссон (Кайяр, 90+4), Ребошу, Эбоа-Эбоа, Кербра, Траоре, Ндонг (Родлен, 46), Фири, Тюрам, Бляс, Коко, Менди (Ру, 76).Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Хенрихс, Жемерсон, Фабрегас, Венкер, Рони (Сидибе, 73), Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам, 80), Балло-Туре.Ндонг, 39, Балло-Туре, 61Ванкёр, 14