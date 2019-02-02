"Монако" не вышел в финал кубка лиги. "Генгаму" помогла замена вратаря на серию пенальти

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анже
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Монако (Франция)
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
Генгам (Франция)
|Бордо
|02.02.19
|Генгам
|Генгам
|0 - 126.01.19
|Реймс
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:11
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (1)
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (1)
Вчера, 22:51
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (12)
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (12)
Вчера, 22:43
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
Вчера, 22:16
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Вчера, 22:02
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Вчера, 20:23
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Вчера, 20:11
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
Вчера, 19:45
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Вчера, 19:36
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Вчера, 18:32
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Вчера, 18:15
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Вчера, 18:05
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Вчера, 17:55
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Вчера, 17:14
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (4)
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (4)
Вчера, 17:04
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
Вчера, 16:04
Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно (1)
Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно (1)
Вчера, 15:54
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
Вчера, 15:47
Семак - о своем видении футбола: хотелось бы больше контролировать мяч и играть острее (6)
Семак - о своем видении футбола: хотелось бы больше контролировать мяч и играть острее (6)
Вчера, 15:43
Фурсенко - о Ракицком: это очень сильный футболист, левоногий. Мы как раз такого искали (5)
Фурсенко - о Ракицком: это очень сильный футболист, левоногий. Мы как раз такого искали (5)
Вчера, 15:31
Леандро Паредес: я горд присоединиться к "ПСЖ" (7)
Леандро Паредес: я горд присоединиться к "ПСЖ" (7)
Вчера, 15:29
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается (1)
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается (1)
Вчера, 15:27
Сергей Прядкин: Ракицкий очень качественный игрок (1)
Сергей Прядкин: Ракицкий очень качественный игрок (1)
Вчера, 14:41
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (7)
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (7)
Вчера, 14:31
Артем Ребров: мое состояние? Жить можно (1)
Артем Ребров: мое состояние? Жить можно (1)
Вчера, 14:24
Украинский журналист: Ракицкому в сборную Украины вход закрыт (19)
Украинский журналист: Ракицкому в сборную Украины вход закрыт (19)
Вчера, 14:16
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
"Монако" не вышел в финал кубка лиги. "Генгаму" помогла замена вратаря на серию пенальти
Хорватский вратарь Даниэль Субашич, выигравший серию пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России, совершил 2 сэйва в послематчевой серии полуфинала кубка французской лиги, но этого оказалось недостаточно. "Генгам" перед серией пенальти сделал замену вратаря, и Кайяр также отразил два удара, но ему помогла ещё и перекладина.
Впрочем, несмотря на удаление экс-полузащитника "Динамо" Ванкёра уже на 14-й минуте, "Монако" мог выиграть и в основное время: голы Рони Лопеша и Александра Головина позволили команде повести со счётом 2:0, но "Генгам" сумел сравнять счёт, а по окончании основного времени команды сразу пробили серию 11-метровых. Головин в ней участия не принимал, поскольку был заменён.
Видео первого гола Головина за "Монако"
Отметим, что для "Генгама" это уже третья победная серия пенальти по ходу турнира.
"Генгам": Юнссон (Кайяр, 90+4), Ребошу, Эбоа-Эбоа, Кербра, Траоре, Ндонг (Родлен, 46), Фири, Тюрам, Бляс, Коко, Менди (Ру, 76).
"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Хенрихс, Жемерсон, Фабрегас, Венкер, Рони (Сидибе, 73), Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам, 80), Балло-Туре.
Предупреждения: Ндонг, 39, Балло-Туре, 61
Удаление: Ванкёр, 14
Впрочем, несмотря на удаление экс-полузащитника "Динамо" Ванкёра уже на 14-й минуте, "Монако" мог выиграть и в основное время: голы Рони Лопеша и Александра Головина позволили команде повести со счётом 2:0, но "Генгам" сумел сравнять счёт, а по окончании основного времени команды сразу пробили серию 11-метровых. Головин в ней участия не принимал, поскольку был заменён.
Видео первого гола Головина за "Монако"
Отметим, что для "Генгама" это уже третья победная серия пенальти по ходу турнира.
Кубок французской лиги
1/2 финала
"Генгам" – "Монако" 2:2 (5:4 по пенальти)
Голы: Рони, 18, Головин, 24, Менди, 46, Тюрам, 55
1/2 финала
"Генгам" – "Монако" 2:2 (5:4 по пенальти)
Голы: Рони, 18, Головин, 24, Менди, 46, Тюрам, 55
"Генгам": Юнссон (Кайяр, 90+4), Ребошу, Эбоа-Эбоа, Кербра, Траоре, Ндонг (Родлен, 46), Фири, Тюрам, Бляс, Коко, Менди (Ру, 76).
"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Хенрихс, Жемерсон, Фабрегас, Венкер, Рони (Сидибе, 73), Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам, 80), Балло-Туре.
Предупреждения: Ндонг, 39, Балло-Туре, 61
Удаление: Ванкёр, 14
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.