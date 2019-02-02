Лига 1 2018/19

# Команда И О
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Монако (Франция)

Монако02.02.19Тулуза
Дижон2 - 026.01.19Монако

Генгам (Франция)

Бордо02.02.19Генгам
Генгам0 - 126.01.19Реймс

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"Монако" не вышел в финал кубка лиги. "Генгаму" помогла замена вратаря на серию пенальти

Хорватский вратарь Даниэль Субашич, выигравший серию пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России, совершил 2 сэйва в послематчевой серии полуфинала кубка французской лиги, но этого оказалось недостаточно. "Генгам" перед серией пенальти сделал замену вратаря, и Кайяр также отразил два удара, но ему помогла ещё и перекладина.

Впрочем, несмотря на удаление экс-полузащитника "Динамо" Ванкёра уже на 14-й минуте, "Монако" мог выиграть и в основное время: голы Рони Лопеша и Александра Головина позволили команде повести со счётом 2:0, но "Генгам" сумел сравнять счёт, а по окончании основного времени команды сразу пробили серию 11-метровых. Головин в ней участия не принимал, поскольку был заменён.

Видео первого гола Головина за "Монако"

Отметим, что для "Генгама" это уже третья победная серия пенальти по ходу турнира.

Кубок французской лиги

1/2 финала

"Генгам" – "Монако" 2:2 (5:4 по пенальти)

Голы: Рони, 18, Головин, 24, Менди, 46, Тюрам, 55


"Генгам": Юнссон (Кайяр, 90+4), Ребошу, Эбоа-Эбоа, Кербра, Траоре, Ндонг (Родлен, 46), Фири, Тюрам, Бляс, Коко, Менди (Ру, 76).

"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Хенрихс, Жемерсон, Фабрегас, Венкер, Рони (Сидибе, 73), Головин (Диоп, 78), Мартинш (Тюрам, 80), Балло-Туре.

Предупреждения: Ндонг, 39, Балло-Туре, 61

Удаление: Ванкёр, 14
Теги: Головин Монако Генгам
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