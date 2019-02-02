Лига 1 2018/19

# Команда И О
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица

Монако (Франция)

Монако02.02.19Тулуза
Дижон2 - 026.01.19Монако

Генгам (Франция)

Бордо02.02.19Генгам
Генгам0 - 126.01.19Реймс

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Жардим - о матче с "Генгамом": во втором тайме у Головина начало сводить ноги

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подвел итоги матча с "Генгамом" (2:2, по пен. — 4:5) в полуфинале Кубка французской лиги.

Напомним, в этой игре свой первый гол во Франции забил полузащитник сборной России Александр Головин, отыгравший 78 минут.

"Первый тайм был лучше второго. Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во второй половине у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие игроки атаки устали — Желсон Мартинш мало играл в "Атлетико", а у Головина начало сводить ноги.

Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто. Я доволен игроками, их отношением к делу", — цитирует Жардима L’Equipe.
Теги: Монако Генгам Головин Жардим
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