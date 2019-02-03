ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Лион03.02.19ПСЖ
ПСЖ09.02.19Бордо
Сыгранные
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

Новости партнеров

Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит 10 недель из-за операции на 5-плюсневой кости правой ноги, сообщает пресс-служба парижан.

Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

Медобследование выявило у Неймара рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.
Теги: ПСЖ Лига 1 Неймар
Сегодня, 14:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.