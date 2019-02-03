Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ПСЖ (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|ПСЖ
|09.02.19
|Бордо
|Сыгранные
|ПСЖ
|4 - 127.01.19
|Ренн
|ПСЖ
|9 - 019.01.19
|Генгам
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Неймар пропустит более двух месяцев из-за травмы
Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит 10 недель из-за операции на 5-плюсневой кости правой ноги, сообщает пресс-служба парижан.
Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
Медобследование выявило у Неймара рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.
Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
Медобследование выявило у Неймара рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.
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