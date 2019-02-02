Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Источник: Синдзи Кагава перейдет в "Монако"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава перейдет на правах аренды в "Монако", сообщает RMC.

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев взял на себя контроль за проведение сделки. Ожидается, что уже сегодня Кагава прибудет в расположение "Монако".

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за "Боруссию" во всех турнирах и отдал шесть голевых передач.
Теги: Лига 1 Кагава Монако
Сегодня, 15:13
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#1  manatee  Москва (Сегодня, 15:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же Головкин? В запас?
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
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