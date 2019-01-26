Лига 1 2018/19

# Команда И О
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица

Монако (Франция)

Монако22:00Тулуза
Дижон2 - 026.01.19Монако

Тулуза (Франция)

Монако22:00Тулуза
Тулуза0 - 027.01.19Анже

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Александр Головин в заявке "Монако" на игру с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в список футболистов, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы".

Вратари: Бенальо, Субашич;

Защитники: Балло-Туре, Бадиашиле, Хенрикс, Глик, Сидибе, Жемерсон, Пьер-Габриэль;

Полузащитники: Фабрегас, Рони Лопеш, Силва, Диоп, Головин, Мартинш, Силва, Тюрам-Юльен;

Нападающие: Фалькао, Винисиус.

Теги: Монако Тулуза Лига 1
Вчера, 23:36
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