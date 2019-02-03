Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
полная таблица

ПСЖ (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн

Лион (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
Амьен0 - 127.01.19Лион

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Президент "Лиона" - о ПСЖ: они живут в другой реальности. Мы играем против целого государства

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас поделился мнением о финансовых возможностях "ПСЖ".

"ПСЖ" живет в другой реальности. Это напоминает протесты желтых жилетов (протестное движение, начавшееся во Франции в конце 2018 года против повышения цен на топливо) – мы вынуждены играть против целого государства.

Но властям и политикам следует вести себя более достойно. "ПСЖ" – наш классовый противник, но мы способны свернуть горы", – сказал Олас.

Le Progres
Теги: Лига 1 ПСЖ Лион
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