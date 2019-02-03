Президент "Лиона" - о ПСЖ: они живут в другой реальности. Мы играем против целого государства

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас поделился мнением о финансовых возможностях "ПСЖ"."ПСЖ" живет в другой реальности. Это напоминает протесты желтых жилетов (протестное движение, начавшееся во Франции в конце 2018 года против повышения цен на топливо) – мы вынуждены играть против целого государства.Но властям и политикам следует вести себя более достойно. "ПСЖ" – наш классовый противник, но мы способны свернуть горы", – сказал Олас.