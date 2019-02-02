Головин вновь забил за "Монако" (видео)

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вновь отличился за "монегасков": на этот раз в чемпионате

Хавбек открыл счёт в матче "Монако" - "Тулуза" на 15-й минуте. Этот гол стал для Головина вторым за французскую команду.Свой первый мяч во Франции Головин забил в прошлой игре 29 января в матче кубка лиги против "Генгама" (2:2).