Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
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15 Анже 22 24
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Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
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Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Головин вновь забил за "Монако" (видео)

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вновь отличился за "монегасков": на этот раз в чемпионате

Хавбек открыл счёт в матче "Монако" - "Тулуза" на 15-й минуте. Этот гол стал для Головина вторым за французскую команду.



Свой первый мяч во Франции Головин забил в прошлой игре 29 января в матче кубка лиги против "Генгама" (2:2).

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Теги: Головин Монако сборная России Видео
Вчера, 22:21
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18
(6)
#18  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#17  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Саша хорош, добежал и точно пробил. Здоровья и удачи ему!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#16  helsonas   (Вчера, 23:34)
  • -4
  •  (4)

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Регистрация: 2.02.2019 [жалоба]
#15  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:20)
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Lools
Как же у свиней горит пердак, даже представить боюсь

как же у тебя горит пердак от того что у каких то свиней горит пердак ...млять идиот
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#14  xxd   (Вчера, 23:19)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vanexele
СуперШтангист,
Долбаеб он эту атаку начал! Он пол поля потом пробежал! Чтобы забить

Объясняя долбаеbу, что он долбаеb,ты опускаешься на уровень этого долбаеbа..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#13  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:19)
  • +4
  •  (4)
online

Рад за Санька! ) Продолжай в том же духе!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#12  Яamon   (Вчера, 23:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Санька - красава, прогрессирует
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:53)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец парень! Похоже нашел себя в новой команде
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  Egorysche   (Вчера, 22:53)
  • +5
  •  (7)
online

статистические оценки по хускорду за первый тайм:
1) Головин - 7,9
2) Мартинш - 6,8
3) Лопеш - 6,7
4) Фалькао - 6,3
5) Фабрегас - 6,0
И кто-то ещё серьёзно считает, что Головина усадят на лавку?:D вы там ничего не курили?:D
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#9  Riders1990  bunker (Вчера, 22:37)
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Красава.Рад за него


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Вчера, 22:36)
  • -26
  •  (26)
Болеет за:
«Терек»
После такой филигранной передачи легендарного Мартинша даже сын прокурора Чайки с его весом спокойно бы забил такой же гол. Не вижу ничего особеннного.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 22:35)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: voron (CSKA)
Цитата: Lools
Как же у свиней горит пердак, даже представить боюсь joy

А ты представь что с СуперШтангистом творится

Так он и есть пердак, его олицетворение smile
А за Головина рад, надеюсь побольше будет забивать. Хотелось бы, чтобы он играл почаще в паре с Фабрегасом - опыт бесценный
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#6  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:35)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Lools,
Ньюкасл сосёт, Головин решает sunglasses


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#5  Corner  планета Земля (Вчера, 22:34)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Еще и в перекладину засадил потом....похоже, поймал игру наконец-то..да и обыграться теперь есть. с кем..


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Вчера, 22:32)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Красавчик!!! Наши за границей.Наша звезда!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Вчера, 22:31)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорош!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  voron (CSKA)  Москва (Вчера, 22:25)
  • +16
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lools
Как же у свиней горит пердак, даже представить боюсь joy

А ты представь что с СуперШтангистом творится
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#1  Lools  Лондон (Вчера, 22:22)
  • +9
  •  (23)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Как же у свиней горит пердак, даже представить боюсь joy
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
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