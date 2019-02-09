Леонарду Жардим: нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился впечатлениями после победы своих подопечных над "Тулузой" в матче 23-го тура чемпионата Франции."Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих матчах. Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно", — цитирует Жардима пресс-служба "монегасков".