Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Монако
|16.02.19
|Нант
|Сыгранные
|Монако
|2 - 102.02.19
|Тулуза
|Дижон
|2 - 026.01.19
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Леонарду Жардим: нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился впечатлениями после победы своих подопечных над "Тулузой" в матче 23-го тура чемпионата Франции.
"Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих матчах. Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно", — цитирует Жардима пресс-служба "монегасков".
"Газета.ру"
"Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих матчах. Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно", — цитирует Жардима пресс-служба "монегасков".
"Газета.ру"
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