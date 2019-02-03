"Лион" – "ПСЖ": Паредес остался в запасе парижан

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбург
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
Лион (Франция)
|Лион
|23:0003.02.19
|ПСЖ
|Амьен
|0 - 127.01.19
|Лион
ПСЖ (Франция)
|Лион
|23:0003.02.19
|ПСЖ
|ПСЖ
|4 - 127.01.19
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"Лион": Лопеш – Дюбуа, Денайер, Марселу, Менди – Ауар, Ндомбеле, Фекир, Дембеле, Траоре – Депай.
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