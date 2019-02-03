Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье 22 36
6 Страсбург 22 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
полная таблица

Лион (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
Амьен0 - 127.01.19Лион

ПСЖ (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн

Новости партнеров

"Лион" – "ПСЖ": Паредес остался в запасе парижан

"ПСЖ" и "Лион" объявили стартовые составы на встречу 23-го тура чемпионата Франции.

"ПСЖ": Ареола – Керер, Тьягу Силва, Кимпембе, Маркиньос, Дани Алвес – Бернат, Дракслер, Ди Мария – Кавани, Мбаппе.

"Лион": Лопеш – Дюбуа, Денайер, Марселу, Менди – Ауар, Ндомбеле, Фекир, Дембеле, Траоре – Депай.
Теги: Лион ПСЖ Лига 1
Вчера, 22:31
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#1  zen-it  Санкт-Петербург (Вчера, 22:48)
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Болеет за:
«Зенит»
пфф... предсказуемо!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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