Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье 22 36
6 Страсбург 22 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
полная таблица

ПСЖ (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн

Лион (Франция)

Лион23:0003.02.19ПСЖ
Амьен0 - 127.01.19Лион

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"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне в дебютном матче Паредеса

В матче 23-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Лиону". Бывший хавбек "Зенита" Леандро Паредес, для которого эта игра стала дебютной в составе парижан, вышел на поле на 79-й минуте.

Чемпионат Франции

23 тур

"Лион" – "ПСЖ" 1:2

Голы: Мария, 7, Дембеле, 33, Фекир, 49 (пен.)

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Менди, Марсело, Денайер, Альваро, Ауа (Тусар, 65), Траоре (Корне, 76), Дембеле, Фекир, Депай

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Бернат (Диаби, 86), Кимпембе (Паредес, 79), Силва, Керер, Маркиньос, Дракслер, Мария, Кавани (Шупо-Мотинг, 79), Мбаппе

Предупреждения: Кимпембе, 27
Теги: ПСЖ Лион Лига 1
Сегодня, 00:58
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#3  Stilet   (Сегодня, 01:53)
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Болеет за:
ЦСКА
Наброс не засчитан, новостничок joy
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Нашатыря понюхай, глашатай! Правда, это действует на алкоголь, под каким ты кайфом мне не ведомо..


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Седой  Россия (Сегодня, 01:03)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне в дебютном матче Паредеса
Лион" – "ПСЖ" 1:2

новостник, иди спать)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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