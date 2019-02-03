"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне в дебютном матче Паредеса

В матче 23-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Лиону". Бывший хавбек "Зенита" Леандро Паредес, для которого эта игра стала дебютной в составе парижан, вышел на поле на 79-й минуте.Чемпионат Франции23 турМария, 7, Дембеле, 33, Фекир, 49 (пен.)"Лион": Лопеш, Дюбуа, Менди, Марсело, Денайер, Альваро, Ауа (Тусар, 65), Траоре (Корне, 76), Дембеле, Фекир, Депай"ПСЖ": Ареола, Алвес, Бернат (Диаби, 86), Кимпембе (Паредес, 79), Силва, Керер, Маркиньос, Дракслер, Мария, Кавани (Шупо-Мотинг, 79), МбаппеПредупреждения: Кимпембе, 27