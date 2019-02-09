ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 21 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 23 43
4 Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье 22 36
6 Страсбург 22 35
...
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
ПСЖ09.02.19Бордо
Сент-Этьен16.02.19ПСЖ
Сыгранные
Лион2 - 103.02.19ПСЖ
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн

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Неймар в честь своего дня рождения организует вечеринку на полтысячи гостей

Форвард "ПСЖ" Неймар доверил компании Red Bull организовать вечеринку в честь своего дня рождения.

5 февраля бразильцу исполнится 27 лет, и в честь этого в Париже пройдет шикарное празднество. На вечеринку приглашено около 500 гостей, сообщает AS.

Напомним, в данный момент Неймар проходит восстановление после рецидива травмы правой ступни. Его возвращение в строй ожидается в конце марта.
Теги: Лига 1 ПСЖ Неймар
Сегодня, 14:47
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