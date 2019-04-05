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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 29 80
2 Лилль 30 60
3 Лион 30 56
4 Сент-Этьен 30 49
5 Марсель 31 48
6 Реймс 30 46
7 Монпелье 30 45
8 Ницца 30 44
9 Страсбург 30 42
10 Ренн 29 41
11 Бордо 31 38
12 Анже 30 37
13 Ним 29 37
14 Тулуза 30 32
15 Нант 29 31
16 Монако 30 30
17 Амьен 30 30
18 Кан 30 23
19 Генгам 30 22
20 Дижон 30 21
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Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Генгамом"

"Монако" огласил заявку на матч 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама".

В список вошел российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо, Си

Защитники: Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Сидибе

Полузащитники: А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Ндорам, Желсон, Лопеш

Нападающие: Йоветич, Силла, Винисиус

Теги: Головин Монако Генгам
Вчера, 23:06
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