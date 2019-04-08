Александр Головин рассказал, что футболистам "Монако" нельзя играть в казино

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о запретах, которые накладывает клуб на футболистов."По контракту игрокам "Монако" нельзя играть в казино. Еще нельзя кататься на скутере. Я покатался сзади, самому нельзя. Ну и как обычно: сноуборды, мотоциклы", - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава".