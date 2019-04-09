Мать Головина рассказала про детские болезни, просмотр в "Спартаке" и многое другое

Родители полузащитника "Монако" Александра Головина Светлана и Сергей в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказали о детстве футболиста в его родном Калтане и неудачном просмотре в "Спартаке".– Не считаю, что в Калтане плохо. Здесь четыре времени года, здесь тайга, горный Алтай, – считает мама футболиста. – Мы к природе приближены, на земле живем.– Нет, нет.– Да папа, конечно, какой Саша рыбак? У Саши только ноги рабочие. Даже рисунки его в школе я рисовала.– В детстве у него была куча болячек. Запрещали играть врачи. Воспаление было поджелудочной, отец его на руках выносил.– Да он вообще перестал нормально питаться! Любит он шашлыки. Когда болезнь была, ему запретили жареное. А в шашлыке он не мог отказать. Таблеток ему надаем... И с сердцем были проблемы, категорически запрещены были нагрузки. И диета. Он год на диете сидел, от конфет, от сладостей отказался. Сказал: "Мама, я умру, но футбол не брошу".У нас во дворе футбольное поле. Он проснулся – и на стадион. И сейчас приезжает – на второй день идет тренироваться.– Фанат футбола. Трудолюбивый. Ну и везение, – сказал отец.– Отец его возил на просмотр в "Спартак" в 11 лет, – добавила мама. – Я в ужасе была. Так долго его детей не было, 13 лет я ждала этого ребенка, и вдруг в 11 лет он куда-то уедет! Его приняли там все в штыки. "Да, ты приехал, с деревни, ты гопник". Он еще спрашивал: "Мама, а что такое "гопник"? Не отказались, сказали: надо лучше посмотреть. Но он приехал такой испуганный в 11 лет. Я сказала: "Все, никакой Москвы". Он потом говорил: спасибо, что не отдали тогда в 11 лет.