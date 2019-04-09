Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ренн
Ним
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ренн 30 42
11 Ним 30 40
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Мать Головина рассказала про детские болезни, просмотр в "Спартаке" и многое другое

Родители полузащитника "Монако" Александра Головина Светлана и Сергей в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказали о детстве футболиста в его родном Калтане и неудачном просмотре в "Спартаке".

– Не считаю, что в Калтане плохо. Здесь четыре времени года, здесь тайга, горный Алтай, – считает мама футболиста. – Мы к природе приближены, на земле живем.

– Есть хоть один шанс, что вы уедете?

– Нет, нет.

– Кто лучший рыбак – Саша или папа?

– Да папа, конечно, какой Саша рыбак? У Саши только ноги рабочие. Даже рисунки его в школе я рисовала.

– Был момент, когда Саша мог закончить с футболом?

– В детстве у него была куча болячек. Запрещали играть врачи. Воспаление было поджелудочной, отец его на руках выносил.

– Что Саша любит больше всего из еды? Чего ему там не хватает?

– Да он вообще перестал нормально питаться! Любит он шашлыки. Когда болезнь была, ему запретили жареное. А в шашлыке он не мог отказать. Таблеток ему надаем... И с сердцем были проблемы, категорически запрещены были нагрузки. И диета. Он год на диете сидел, от конфет, от сладостей отказался. Сказал: "Мама, я умру, но футбол не брошу".

У нас во дворе футбольное поле. Он проснулся – и на стадион. И сейчас приезжает – на второй день идет тренироваться.

– Почему Александр Головин из Калтана смог подняться на самый верх?

– Фанат футбола. Трудолюбивый. Ну и везение, – сказал отец.

– Отец его возил на просмотр в "Спартак" в 11 лет, – добавила мама. – Я в ужасе была. Так долго его детей не было, 13 лет я ждала этого ребенка, и вдруг в 11 лет он куда-то уедет! Его приняли там все в штыки. "Да, ты приехал, с деревни, ты гопник". Он еще спрашивал: "Мама, а что такое "гопник"? Не отказались, сказали: надо лучше посмотреть. Но он приехал такой испуганный в 11 лет. Я сказала: "Все, никакой Москвы". Он потом говорил: спасибо, что не отдали тогда в 11 лет.

"СЭ"
Теги: Головин Монако Лига 1 Спартак
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