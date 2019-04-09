Александр Головин: в "Зенит" бы не перешел. Пока не выгонят из "Монако", не хочу уходить

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что не хочет покидать клуб в ближайшее время.- Слышал от агента, что "Зенит" интересуется. Но предложения вроде не было.- Нет-нет-нет. Пока не выгонят из "Монако", не хочу уходить, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава".