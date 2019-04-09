Александр Головин: если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.- Нет, у нас он один из самых спокойных тут, добрых.- Закончил бы с футболом, наверное.