Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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21-летний хавбек отказался продлевать контракт с "ПСЖ"
Полузащитник французского "ПСЖ" Кристофер Нкунку собирается покинуть клуб.
По информации Le Parisien, футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года.
21-летнего хавбека не устраивает то, что у него нет должного игрового времени: в нынешнем сезоне игрок выступил только в 20 матчах. Он может быть продан в ближайшее трансферное окно. В услугах полузащитника заинтересован лондонский "Арсенал".
"Газета.ру"
По информации Le Parisien, футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года.
21-летнего хавбека не устраивает то, что у него нет должного игрового времени: в нынешнем сезоне игрок выступил только в 20 матчах. Он может быть продан в ближайшее трансферное окно. В услугах полузащитника заинтересован лондонский "Арсенал".
"Газета.ру"
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