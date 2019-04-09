21-летний хавбек отказался продлевать контракт с "ПСЖ"

Полузащитник французского "ПСЖ" Кристофер Нкунку собирается покинуть клуб.По информации Le Parisien, футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года.21-летнего хавбека не устраивает то, что у него нет должного игрового времени: в нынешнем сезоне игрок выступил только в 20 матчах. Он может быть продан в ближайшее трансферное окно. В услугах полузащитника заинтересован лондонский "Арсенал".