Неймар вернулся в общую группу

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
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Главная звезда "ПСЖ" восстановилась после травмы, сообщает официальный твиттер парижской команды.
Бразилец не играл с января из-за перелома пятой плюсневой кости ноги. Пока нападающий лечился, его команда вылетела из Лиги Чемпионов, уступив дома "Манчестер Юнайтед"
?????? @neymarjr is ? ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 11, 2019
?? #AllezParis pic.twitter.com/cXwtN0t1AQ
Бразилец не играл с января из-за перелома пятой плюсневой кости ноги. Пока нападающий лечился, его команда вылетела из Лиги Чемпионов, уступив дома "Манчестер Юнайтед"
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