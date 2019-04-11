Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Неймар вернулся в общую группу

Главная звезда "ПСЖ" восстановилась после травмы, сообщает официальный твиттер парижской команды.


Бразилец не играл с января из-за перелома пятой плюсневой кости ноги. Пока нападающий лечился, его команда вылетела из Лиги Чемпионов, уступив дома "Манчестер Юнайтед"
Теги: ПСЖ Неймар
Вчера, 23:27
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