Неймар вернулся в общую группу

Главная звезда "ПСЖ" восстановилась после травмы, сообщает официальный твиттер парижской команды.Бразилец не играл с января из-за перелома пятой плюсневой кости ноги. Пока нападающий лечился, его команда вылетела из Лиги Чемпионов, уступив дома "Манчестер Юнайтед"