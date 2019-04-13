Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Амьен
Монако
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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"Лион" показывает худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1982 года

"Лион" накануне вечером проиграл "Нанту" в матче 32-го тура чемпионата Франции (1:2).

Команда занимает третье место в лиге 1 с отставанием от "Лилля" в 56 очков. В этом сезоне "Лион" провел 47 матчей, в которых пропустил 65 мячей. Средний показатель - 1,38 гола за игру.

Это худший результат "Лиона" за 36 лет. В сезоне-1982/83 команда пропускала 1,98 мяча за игру.

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Теги: Лига 1 Лион
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:04)
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с отставанием от "Лилля" в 56 очков

ну вы, блин, даете (с)
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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