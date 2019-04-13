"Лион" показывает худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1982 года

"Лион" накануне вечером проиграл "Нанту" в матче 32-го тура чемпионата Франции (1:2).Команда занимает третье место в лиге 1 с отставанием от "Лилля" в 56 очков. В этом сезоне "Лион" провел 47 матчей, в которых пропустил 65 мячей. Средний показатель - 1,38 гола за игру.Это худший результат "Лиона" за 36 лет. В сезоне-1982/83 команда пропускала 1,98 мяча за игру.