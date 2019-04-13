Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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"Лион" показывает худший результат по пропущенным мячам за сезон с 1982 года
"Лион" накануне вечером проиграл "Нанту" в матче 32-го тура чемпионата Франции (1:2).
Команда занимает третье место в лиге 1 с отставанием от "Лилля" в 56 очков. В этом сезоне "Лион" провел 47 матчей, в которых пропустил 65 мячей. Средний показатель - 1,38 гола за игру.
Это худший результат "Лиона" за 36 лет. В сезоне-1982/83 команда пропускала 1,98 мяча за игру.
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Команда занимает третье место в лиге 1 с отставанием от "Лилля" в 56 очков. В этом сезоне "Лион" провел 47 матчей, в которых пропустил 65 мячей. Средний показатель - 1,38 гола за игру.
Это худший результат "Лиона" за 36 лет. В сезоне-1982/83 команда пропускала 1,98 мяча за игру.
Opta
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