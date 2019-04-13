Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Амьен
Монако
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Отец Неймара: "Золотой мяч"? Это не главная цель для моего сына

Отец форварда "ПСЖ" Неймара отметил, что его сын не рассматривает "Золотой мяч" как главную цель в своей карьере.

"Золотой мяч" — не главная цель для нас. Многие думают именно так. Но это неправда. Нет ни одного обладателя этого приза, который взял его в отрыве от успехов команды. Если Неймар хочет получить его, то должен думать о команде. Победа в Лиге чемпионов сильно поднимет его шансы на "Золотой мяч", как и шансы других игроков "ПСЖ", — приводит слова Неймара-старшего RMC Sport.
Теги: ПСЖ Неймар Лига 1
Сегодня, 15:16
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(1)
#2  Gudvin  Тверь (Сегодня, 15:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Просто,батя,понял,что не светит...)))
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#1  VirGON   (Сегодня, 15:19)
  • -1
  •  (1)

ой ой)что-то вериться с трудом laughing
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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