Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
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Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье считает, что нападающий его команды Николя Пепе может заиграть в "ПСЖ".
"Николя было бы приятно, если бы "ПСЖ" проявил в нем заинтересованность, сделал предложение. Хороший ли это вариант для "ПСЖ"? Да, безусловно. Потому что они получили бы игрока без проблем с адаптацией, который может принести огромную пользу", – цитирует Le Figaro Гальтье.
"Спорт-Экспресс"
"Николя было бы приятно, если бы "ПСЖ" проявил в нем заинтересованность, сделал предложение. Хороший ли это вариант для "ПСЖ"? Да, безусловно. Потому что они получили бы игрока без проблем с адаптацией, который может принести огромную пользу", – цитирует Le Figaro Гальтье.
"Спорт-Экспресс"
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