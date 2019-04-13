Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье считает, что нападающий его команды Николя Пепе может заиграть в "ПСЖ"."Николя было бы приятно, если бы "ПСЖ" проявил в нем заинтересованность, сделал предложение. Хороший ли это вариант для "ПСЖ"? Да, безусловно. Потому что они получили бы игрока без проблем с адаптацией, который может принести огромную пользу", – цитирует Le Figaro Гальтье.