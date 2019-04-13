Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Амьен
Монако
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Новости партнеров

Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье считает, что нападающий его команды Николя Пепе может заиграть в "ПСЖ".

"Николя было бы приятно, если бы "ПСЖ" проявил в нем заинтересованность, сделал предложение. Хороший ли это вариант для "ПСЖ"? Да, безусловно. Потому что они получили бы игрока без проблем с адаптацией, который может принести огромную пользу", – цитирует Le Figaro Гальтье.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гальтье ПСЖ Лига 1 Пепе
Сегодня, 16:20
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