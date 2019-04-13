Брюно Женезио объявил игрокам "Лиона" о своем уходе в конце сезона

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио в субботу утром объявил футболистам своей команды о решении покинуть клуб по окончанию сезона, сообщает RMC.После двух поражений подряд в чемпионате Франции и вылета из Кубка Франции от "Ренна" в полуфинале (2:3) на "Лион" обрушился шквал критики со стороны СМИ и болельщиков. Президент клуба Жан-Мишель Олас выразил поддержку главному тренеру команды и попросил не винить его в плохих результат, намекнув на продление контракта.Однако сам Женезьо принял решение покинуть команду и отказался подписывать новое соглашение. Под его руководством "Лион" занимал 2-е место в сезоне-2015/2016, 3-е в сезоне-2017/2018 и 4-е в сезоне-2016/2017. Также "Лион" доходил до полуфинала Лиги Европы сезона-2016/2017 и был участником Суперкубка Франции в 2016 году.