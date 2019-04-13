Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
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Брюно Женезио объявил игрокам "Лиона" о своем уходе в конце сезона
Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио в субботу утром объявил футболистам своей команды о решении покинуть клуб по окончанию сезона, сообщает RMC.
После двух поражений подряд в чемпионате Франции и вылета из Кубка Франции от "Ренна" в полуфинале (2:3) на "Лион" обрушился шквал критики со стороны СМИ и болельщиков. Президент клуба Жан-Мишель Олас выразил поддержку главному тренеру команды и попросил не винить его в плохих результат, намекнув на продление контракта.
Однако сам Женезьо принял решение покинуть команду и отказался подписывать новое соглашение. Под его руководством "Лион" занимал 2-е место в сезоне-2015/2016, 3-е в сезоне-2017/2018 и 4-е в сезоне-2016/2017. Также "Лион" доходил до полуфинала Лиги Европы сезона-2016/2017 и был участником Суперкубка Франции в 2016 году.
"Спорт-Экспресс"
После двух поражений подряд в чемпионате Франции и вылета из Кубка Франции от "Ренна" в полуфинале (2:3) на "Лион" обрушился шквал критики со стороны СМИ и болельщиков. Президент клуба Жан-Мишель Олас выразил поддержку главному тренеру команды и попросил не винить его в плохих результат, намекнув на продление контракта.
Однако сам Женезьо принял решение покинуть команду и отказался подписывать новое соглашение. Под его руководством "Лион" занимал 2-е место в сезоне-2015/2016, 3-е в сезоне-2017/2018 и 4-е в сезоне-2016/2017. Также "Лион" доходил до полуфинала Лиги Европы сезона-2016/2017 и был участником Суперкубка Франции в 2016 году.
"Спорт-Экспресс"
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