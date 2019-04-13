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Франция Лига 1 2018/19 
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# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Марсель 32 51
5 Сент-Этьен 31 50
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 32 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Брюно Женезио объявил игрокам "Лиона" о своем уходе в конце сезона

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио в субботу утром объявил футболистам своей команды о решении покинуть клуб по окончанию сезона, сообщает RMC.

После двух поражений подряд в чемпионате Франции и вылета из Кубка Франции от "Ренна" в полуфинале (2:3) на "Лион" обрушился шквал критики со стороны СМИ и болельщиков. Президент клуба Жан-Мишель Олас выразил поддержку главному тренеру команды и попросил не винить его в плохих результат, намекнув на продление контракта.

Однако сам Женезьо принял решение покинуть команду и отказался подписывать новое соглашение. Под его руководством "Лион" занимал 2-е место в сезоне-2015/2016, 3-е в сезоне-2017/2018 и 4-е в сезоне-2016/2017. Также "Лион" доходил до полуфинала Лиги Европы сезона-2016/2017 и был участником Суперкубка Франции в 2016 году.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Женезио Лион Лига 1
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