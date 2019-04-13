Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Марсель
Сент-Этьен
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Марсель 32 51
5 Сент-Этьен 31 50
6 Реймс 32 48
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 32 41
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Новости партнеров

"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс"

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

32 тур

"Монако" – "Реймс" 0:0

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Балло-Туре, Н'Дорам, Силва, Фабрегас (Аолу, 15), Головин (Фалькао, 65), Лопеш, Мартинш, Йоветич (Мораис, 84)

"Реймс": Менди, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Фоке, Кафаро, Шавалерен, Ромао, Денгоме (Думбия, 84), Уден (Зенели, 72), Диа (Чжун, 65)

Предупреждения: Субашич, 59, Сидибе, 90
Теги: Монако Реймс Лига 1
Сегодня, 23:17
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#1  пончевед   (Сегодня, 23:26)
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если уж даже с ним не смог...
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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