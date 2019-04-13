"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс"

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Реймс
|32
|48
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (7)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (7)
19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (3)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (3)
17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (41)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (41)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс"
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
32 тур
"Монако" – "Реймс" 0:0
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Балло-Туре, Н'Дорам, Силва, Фабрегас (Аолу, 15), Головин (Фалькао, 65), Лопеш, Мартинш, Йоветич (Мораис, 84)
"Реймс": Менди, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Фоке, Кафаро, Шавалерен, Ромао, Денгоме (Думбия, 84), Уден (Зенели, 72), Диа (Чжун, 65)
Предупреждения: Субашич, 59, Сидибе, 90
Чемпионат Франции
32 тур
"Монако" – "Реймс" 0:0
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Балло-Туре, Н'Дорам, Силва, Фабрегас (Аолу, 15), Головин (Фалькао, 65), Лопеш, Мартинш, Йоветич (Мораис, 84)
"Реймс": Менди, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Фоке, Кафаро, Шавалерен, Ромао, Денгоме (Думбия, 84), Уден (Зенели, 72), Диа (Чжун, 65)
Предупреждения: Субашич, 59, Сидибе, 90
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.