"Лилль" забил пять мячей в ворота "ПСЖ"

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.Чемпионат Франции32-й турМенье, 7 - в свои ворота (1:0). Бернат, 11 (1:1). Пепе, 51 (2:1). Бамба, 65 (3:1). Габриэл, 71 (4:1). Жозе Фонти, 84 (5:1)."Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Габриэл, 45+4), Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 69), Реми, Бамба, Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66)."ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Бернат, Кимпембе, Дагба, Дракслер (Кюрзава, 85), Верратти, Паредес, Мбаппе.Предупреждения: Тиагу Мендес, 45+2. Мбаппе, 45+7. Дракслер, 77. Верратти, 81.Удаление: Бернат, 36.