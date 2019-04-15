Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
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"Лилль" забил пять мячей в ворота "ПСЖ"
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Чемпионат Франции
32-й тур
"Лилль" - "ПСЖ" - 5:1
Голы: Менье, 7 - в свои ворота (1:0). Бернат, 11 (1:1). Пепе, 51 (2:1). Бамба, 65 (3:1). Габриэл, 71 (4:1). Жозе Фонти, 84 (5:1).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Габриэл, 45+4), Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 69), Реми, Бамба, Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Бернат, Кимпембе, Дагба, Дракслер (Кюрзава, 85), Верратти, Паредес, Мбаппе.
Предупреждения: Тиагу Мендес, 45+2. Мбаппе, 45+7. Дракслер, 77. Верратти, 81.
Удаление: Бернат, 36.
Чемпионат Франции
32-й тур
"Лилль" - "ПСЖ" - 5:1
Голы: Менье, 7 - в свои ворота (1:0). Бернат, 11 (1:1). Пепе, 51 (2:1). Бамба, 65 (3:1). Габриэл, 71 (4:1). Жозе Фонти, 84 (5:1).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Габриэл, 45+4), Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 69), Реми, Бамба, Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Бернат, Кимпембе, Дагба, Дракслер (Кюрзава, 85), Верратти, Паредес, Мбаппе.
Предупреждения: Тиагу Мендес, 45+2. Мбаппе, 45+7. Дракслер, 77. Верратти, 81.
Удаление: Бернат, 36.
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