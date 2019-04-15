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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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"Лилль" забил пять мячей в ворота "ПСЖ"

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.

Чемпионат Франции

32-й тур

"Лилль" - "ПСЖ" - 5:1

Голы: Менье, 7 - в свои ворота (1:0). Бернат, 11 (1:1). Пепе, 51 (2:1). Бамба, 65 (3:1). Габриэл, 71 (4:1). Жозе Фонти, 84 (5:1).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Габриэл, 45+4), Коне, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 69), Реми, Бамба, Пепе, Иконе (Руй Фонте, 66).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва (Керер, 16), Менье (Диаби, 24), Бернат, Кимпембе, Дагба, Дракслер (Кюрзава, 85), Верратти, Паредес, Мбаппе.

Предупреждения: Тиагу Мендес, 45+2. Мбаппе, 45+7. Дракслер, 77. Верратти, 81.

Удаление: Бернат, 36.
Теги: Лилль ПСЖ Лига 1
Сегодня, 00:06
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3
(1)
#3  anonymous   (Сегодня, 00:21)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Яamon
ниxуясебе

давали 1.95 с форой 0 после первого тайма на Лилль, отличный матч
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Расслабились.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 00:09)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ниxуясебе
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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