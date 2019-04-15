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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Тренер "Монако" негодует из-за решений судьи в матче с "Реймсом"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим взыскался относительно результатов матча 32-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом" (0:0).

По его словам, команда показала неплохую игру.

"Думаю, игроки вышли с хорошим настроем. Опять не хватило реализации, как и в двух предыдущих встречах. Но команда старалась и выступила достойно", - заявил Жардим.

Отдельно он отметил работу арбитра. Специалист остался недоволен тем, что судья не использовал систему видеоповторов (VAR) при принятии решений.

"Я зол, потому что сегодня никто не просил его принять решение с помощью VAR. Возникали спорные моменты, и я думаю, что арбитр мог потребовать просмотра видеоповтора. Мы с Руди Гарсией участвовали в заседании, организованном лигой и посвященной VAR. Там отдельно говорилось, что при возникновении нестыковок следует обращаться к судье. Но сегодня этого не произошло", - цитирует тренера пресс-служба "Монако".

"Газета.ру"
Теги: Монако Реймс Лига 1
Сегодня, 00:41
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