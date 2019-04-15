Тренер "Монако" негодует из-за решений судьи в матче с "Реймсом"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим взыскался относительно результатов матча 32-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом" (0:0).По его словам, команда показала неплохую игру."Думаю, игроки вышли с хорошим настроем. Опять не хватило реализации, как и в двух предыдущих встречах. Но команда старалась и выступила достойно", - заявил Жардим.Отдельно он отметил работу арбитра. Специалист остался недоволен тем, что судья не использовал систему видеоповторов (VAR) при принятии решений."Я зол, потому что сегодня никто не просил его принять решение с помощью VAR. Возникали спорные моменты, и я думаю, что арбитр мог потребовать просмотра видеоповтора. Мы с Руди Гарсией участвовали в заседании, организованном лигой и посвященной VAR. Там отдельно говорилось, что при возникновении нестыковок следует обращаться к судье. Но сегодня этого не произошло", - цитирует тренера пресс-служба "Монако".