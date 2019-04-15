Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Томас Тухель - о поражении 1:5: "ПСЖ" не хватает футболистов

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Лилля" в 32-м туре Лиги 1 со счетом 1:5.

"Сегодня за нас играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов.

Не думаю, что мы победим в Нанте. Придется везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься", — цитирует Тухеля Goal.
Теги: Лига 1 ПСЖ Лилль Тухель
Сегодня, 08:43
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