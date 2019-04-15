Томас Тухель - о поражении 1:5: "ПСЖ" не хватает футболистов

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Лилля" в 32-м туре Лиги 1 со счетом 1:5.
"Сегодня за нас играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов.
Не думаю, что мы победим в Нанте. Придется везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься", — цитирует Тухеля Goal.
"Сегодня за нас играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов.
Не думаю, что мы победим в Нанте. Придется везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься", — цитирует Тухеля Goal.
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