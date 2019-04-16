Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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"ПСЖ": мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

"ПСЖ" на своей странице в твиттере отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери.

В одном из самых известных зданий в мире велась реконструкция, причины возгорания пока неизвестны.

"Ужасные кадры Собора Парижской Богоматери, один из самых красивых памятников нашего города в огне. Мужества всем, кто мобилизован для тушения этого пожара", - говорится в сообщении "ПСЖ".
Теги: ПСЖ Лига 1
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