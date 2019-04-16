"ПСЖ": мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

"ПСЖ" на своей странице в твиттере отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери.В одном из самых известных зданий в мире велась реконструкция, причины возгорания пока неизвестны."Ужасные кадры Собора Парижской Богоматери, один из самых красивых памятников нашего города в огне. Мужества всем, кто мобилизован для тушения этого пожара", - говорится в сообщении "ПСЖ".