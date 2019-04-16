Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме
Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции.
Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.
Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал.
"Молюсь за Францию", — написал Неймар в инстаграме.
Газета.ru
Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.
Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал.
"Молюсь за Францию", — написал Неймар в инстаграме.
Газета.ru
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