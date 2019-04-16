Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции.

Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.

Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал.

"Молюсь за Францию", — написал Неймар в инстаграме.

Газета.ru
Теги: Лига 1 Неймар ПСЖ
Сегодня, 12:28
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