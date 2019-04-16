Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции.Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал."Молюсь за Францию", — написал Неймар в инстаграме.