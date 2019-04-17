Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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"Нант" одержал победу над "ПСЖ"

"Нант" одержал победу над "ПСЖ" со счетом 3:2 в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

28-й тур

"Нант" – "ПСЖ" – 3:2

Голы: Дани Алвес, 19 (0:1). Диегу Карлос, 22 (1:1). Уорис, 44 (2:1). Диегу Карлос, 52 (3:1). Метехан Гюджлю, 89 (3:2).

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 83), Паллуа, Ие, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Лимбомб, 90), Кулибали (Коло Муани, 90+3).

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Кюрзава (Метехан Гюджлю, 74), Кимпембе, Керер, Нсоки (Дагба, 60), Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг, Нкунку, Диаби.

Предупреждения: Кимпембе, 55. Дракслер, 73. Дагба, 79. Дюпе, 90+4.
Теги: Нант ПСЖ
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