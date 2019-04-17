Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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"Нант" одержал победу над "ПСЖ"
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" со счетом 3:2 в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
28-й тур
"Нант" – "ПСЖ" – 3:2
Голы: Дани Алвес, 19 (0:1). Диегу Карлос, 22 (1:1). Уорис, 44 (2:1). Диегу Карлос, 52 (3:1). Метехан Гюджлю, 89 (3:2).
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 83), Паллуа, Ие, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Лимбомб, 90), Кулибали (Коло Муани, 90+3).
"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Кюрзава (Метехан Гюджлю, 74), Кимпембе, Керер, Нсоки (Дагба, 60), Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг, Нкунку, Диаби.
Предупреждения: Кимпембе, 55. Дракслер, 73. Дагба, 79. Дюпе, 90+4.
Чемпионат Франции
28-й тур
"Нант" – "ПСЖ" – 3:2
Голы: Дани Алвес, 19 (0:1). Диегу Карлос, 22 (1:1). Уорис, 44 (2:1). Диегу Карлос, 52 (3:1). Метехан Гюджлю, 89 (3:2).
"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 83), Паллуа, Ие, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Лимбомб, 90), Кулибали (Коло Муани, 90+3).
"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Кюрзава (Метехан Гюджлю, 74), Кимпембе, Керер, Нсоки (Дагба, 60), Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг, Нкунку, Диаби.
Предупреждения: Кимпембе, 55. Дракслер, 73. Дагба, 79. Дюпе, 90+4.
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