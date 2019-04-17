"Нант" одержал победу над "ПСЖ" со счетом 3:2 в матче 28-го тура чемпионата Франции.Чемпионат Франции28-й турДани Алвес, 19 (0:1). Диегу Карлос, 22 (1:1). Уорис, 44 (2:1). Диегу Карлос, 52 (3:1). Метехан Гюджлю, 89 (3:2)."Нант": Дюпе, Фабиу да Силва (Кватенг, 83), Паллуа, Ие, Траоре, Диегу Карлос, Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Лимбомб, 90), Кулибали (Коло Муани, 90+3)."ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Кюрзава (Метехан Гюджлю, 74), Кимпембе, Керер, Нсоки (Дагба, 60), Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг, Нкунку, Диаби.Предупреждения: Кимпембе, 55. Дракслер, 73. Дагба, 79. Дюпе, 90+4.