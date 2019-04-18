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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Килиан Мбаппе признался в сложном выборе между Роналду и Месси

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбапп признался, что с возрастом ему стало трудно определиться в выборе лучшего игрока десятилетия.

Футболист разрывается между форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и Лионелем Месси из каталонской "Барселоны".

"Я не знаю, кого бы из них взял в свою команду. Лучше б завершил карьеру и выбрал обоих, так шансы на победу точно бы взросли! Можно было бы взять кого-то одного, но это оскорбило бы все достижения другого", - размышляет Мбаппе.

Он отметил, что в детстве чаще отдавал предпочтение Роналду.

"Когда я был младше, то любил сравнивать их. Каждый год я менял свой выбор, хотя чаще выбирал Роналду. Но в данный момент я уже не так уверен. Не зря весь мир делится на фанатов одного и другого", - цитирует Мбаппе France Football.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Месси Роналду ПСЖ Лига 1
Сегодня, 09:56
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