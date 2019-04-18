Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
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Килиан Мбаппе признался в сложном выборе между Роналду и Месси
Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбапп признался, что с возрастом ему стало трудно определиться в выборе лучшего игрока десятилетия.
Футболист разрывается между форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и Лионелем Месси из каталонской "Барселоны".
"Я не знаю, кого бы из них взял в свою команду. Лучше б завершил карьеру и выбрал обоих, так шансы на победу точно бы взросли! Можно было бы взять кого-то одного, но это оскорбило бы все достижения другого", - размышляет Мбаппе.
Он отметил, что в детстве чаще отдавал предпочтение Роналду.
"Когда я был младше, то любил сравнивать их. Каждый год я менял свой выбор, хотя чаще выбирал Роналду. Но в данный момент я уже не так уверен. Не зря весь мир делится на фанатов одного и другого", - цитирует Мбаппе France Football.
"Газета.ру"
Футболист разрывается между форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и Лионелем Месси из каталонской "Барселоны".
"Я не знаю, кого бы из них взял в свою команду. Лучше б завершил карьеру и выбрал обоих, так шансы на победу точно бы взросли! Можно было бы взять кого-то одного, но это оскорбило бы все достижения другого", - размышляет Мбаппе.
Он отметил, что в детстве чаще отдавал предпочтение Роналду.
"Когда я был младше, то любил сравнивать их. Каждый год я менял свой выбор, хотя чаще выбирал Роналду. Но в данный момент я уже не так уверен. Не зря весь мир делится на фанатов одного и другого", - цитирует Мбаппе France Football.
"Газета.ру"
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