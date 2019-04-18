Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Капитан "Нанта" - о победе над "ПСЖ": это самый настоящий подвиг!

Капитан "Нанта" Валентен Ронжье прокомментировал победу над "ПСЖ" (3:2) в матче чемпионата Франции.

"Нам все равно, кто играл против нас. Мы знаем, что нам противостояла качественная команда. Отличны игроки. Но мы сосредоточились на себе и сыграли очень хорошо. Мы владели мячом. Для меня победа над "ПСЖ" – это самый настоящий подвиг. Да, у парижан не было многих звезд. Но даже в таком составе "ПСЖ" мог бы претендовать на первую тройку в Лиге 1", – цитирует AFP Ронжье.
Теги: Лига 1 Нант ПСЖ
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