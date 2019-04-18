Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Капитан "Нанта" - о победе над "ПСЖ": это самый настоящий подвиг!
Капитан "Нанта" Валентен Ронжье прокомментировал победу над "ПСЖ" (3:2) в матче чемпионата Франции.
"Нам все равно, кто играл против нас. Мы знаем, что нам противостояла качественная команда. Отличны игроки. Но мы сосредоточились на себе и сыграли очень хорошо. Мы владели мячом. Для меня победа над "ПСЖ" – это самый настоящий подвиг. Да, у парижан не было многих звезд. Но даже в таком составе "ПСЖ" мог бы претендовать на первую тройку в Лиге 1", – цитирует AFP Ронжье.
"Нам все равно, кто играл против нас. Мы знаем, что нам противостояла качественная команда. Отличны игроки. Но мы сосредоточились на себе и сыграли очень хорошо. Мы владели мячом. Для меня победа над "ПСЖ" – это самый настоящий подвиг. Да, у парижан не было многих звезд. Но даже в таком составе "ПСЖ" мог бы претендовать на первую тройку в Лиге 1", – цитирует AFP Ронжье.
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