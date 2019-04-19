Неймар готов сыграть с "Монако". Он пропустил почти три месяца

Нападающий "ПСЖ" Неймар может сыграть в матче против "Монако" в рамках чемпионата Франции.Бразилец сообщили врачам команды, что готов вернуться на поле. Решение об его участии в игре будет принято в субботу после медосмотра.27-летний футболист не играет с января из-за травмы пятой плюсневой кости правой ноги.