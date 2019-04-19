Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 33 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 33 28
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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ПСЖ выделил полтысячи билетов на матч с "Монако" спасавшим собор Нотр-Дам пожарным

Матч 33-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" начнут двое пожарных, боровшихся с огнем в соборе Парижской Богоматери 15 апреля, сообщает пресс-служба парижан.

Кроме того, "ПСЖ" предоставит пожарным, которые были задействованы в тушении пожара, 500 бесплатных билетов на игру.

Напомним, в результате крупного пожара, возникшего в Нотр-Даме в понедельник вечером, была полностью разрушена крыша собора. Также обрушились 96-метровый шпиль, часть кровли и часы.


Теги: ПСЖ Монако Лига 1
Сегодня, 22:10
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#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:27)
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Ну пистец, если на стадионе зажгут хоть один фаер - эти "хирои" так же пожар потушат. Будет пепелище собора богоматери и пепелище такой-то матери.
ПиСи: говорят, собор укры древние строили. Ну не зря ж там на крыше - статуи рагульи? Или гаргульи, впрочем не важно.


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А сжегшим его муслимам ничего не выделил?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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