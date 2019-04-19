Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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ПСЖ - "Монако": гости сыграют в футболках с изображением собора Нотр-Дам
Футболисты "Монако" выйдут на матч 33-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в особых футболках.
На форме будут нашивки с изображением собора Парижской Богоматери, который 15 апреля пострадал в результате пожара, и святой Девоты, покровительницы Монако. После игры футболки будут выставлены на продажу, а вырученные средства будут пожертвованы на реконструкцию собора.
Матч 33-го тура ПСЖ — "Монако" состоится 21 апреля в Париже, начало — в 22:00 мск.
На форме будут нашивки с изображением собора Парижской Богоматери, который 15 апреля пострадал в результате пожара, и святой Девоты, покровительницы Монако. После игры футболки будут выставлены на продажу, а вырученные средства будут пожертвованы на реконструкцию собора.
April 19, 2019
Матч 33-го тура ПСЖ — "Монако" состоится 21 апреля в Париже, начало — в 22:00 мск.
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