ПСЖ - "Монако": гости сыграют в футболках с изображением собора Нотр-Дам

Футболисты "Монако" выйдут на матч 33-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в особых футболках.На форме будут нашивки с изображением собора Парижской Богоматери, который 15 апреля пострадал в результате пожара, и святой Девоты, покровительницы Монако. После игры футболки будут выставлены на продажу, а вырученные средства будут пожертвованы на реконструкцию собора.Матч 33-го тура ПСЖ — "Монако" состоится 21 апреля в Париже, начало — в 22:00 мск.