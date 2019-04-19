Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 33 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 33 28
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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ПСЖ - "Монако": гости сыграют в футболках с изображением собора Нотр-Дам

Футболисты "Монако" выйдут на матч 33-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в особых футболках.

На форме будут нашивки с изображением собора Парижской Богоматери, который 15 апреля пострадал в результате пожара, и святой Девоты, покровительницы Монако. После игры футболки будут выставлены на продажу, а вырученные средства будут пожертвованы на реконструкцию собора.



Матч 33-го тура ПСЖ — "Монако" состоится 21 апреля в Париже, начало — в 22:00 мск.
Теги: ПСЖ Монако Лига 1
Сегодня, 23:14
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