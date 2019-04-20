Радамель Фалькао: я способен выступать на высоком уровне еще много лет

Форвард "Монако" Радамель Фалькао заявил, что он еще долгое время может выступать на топ-уровне."У меня еще год по контракту с "Монако". Каждый год вы задаете мне один и тот же вопрос, но я готов играть на этом уровне еще много лет. Я могу это делать здесь или в другой стране. Я хорошо себя чувствую в этом клубе и думаю сейчас только о концовке сезона", - сказал колумбиец.